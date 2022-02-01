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Утопивший труп гостя в болоте печерянин предстанет перед судом

25-летний житель Печорского района предстанет перед судом за убийство своего гостя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

29 октября 2021 года обвиняемый в своем гараже в одном из населенных пунктов в Печорском районе поссорился с находящимся у него в гостях потерпевшим и несколько раз ударил его кирпичом по голове. В результате черепно-мозговой травмы последний скончался на месте преступления.

С целью сокрытия совершенного преступления, он на автомашине вывез тело потерпевшего в лес и притопил на заболоченном участке.

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3 ноября 2021 года родственники пропавшего мужчины обратились за помощью в правоохранительные органы по месту его регистрации в сопредельном районе. По данному факту провели проверку, в рамках которой следователи совместно с полицейскими проверили различные версии безвестного исчезновения. В результате 11 ноября удалось выйти на предполагаемого убийцу, а заодно обнаружить тело убитого мужчины, рассказали в ведомстве.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.