Происшествия

На 100 тысяч рублей обогатился мошенник за счет великолучанки

Жительница Великолукского района лишилась 100 тысяч рублей после общения с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, 47-летней женщине 31 января позвонил мнимый сотрудник службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения попытки незаконного оформления на нее кредита он завладел деньгами потерпевшей. После случившегося великолучанка обратилась за помощью в полицию. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ведомстве отметили, что подобных случаев отмечается немало. В этой связи полицейские напомнили псковичам о правилах безопасности:

- Если появилось подозрение, что звонит мошенник, нужно сразу же прервать разговор и сообщить о случившемся в банк, набрав официальный номер телефона, который указан на обратной стороне карты.

- Даже если мошенники звонили с такого же номера, нельзя перезванивать им. Нужно набрать номер заново вручную на смартфоне или перезвонить с городского телефона.

- Не следует сообщать кому-либо данные для входа в интернет-банк - логин, пароль, одноразовые пароли из СМС. Настоящий сотрудник банка никогда их не попросит.

- Банки используют роботизированные системы в своей деятельности только для сообщения информации клиентам и никогда — для сбора данных.

- Не следует устанавливать стороннее программное обеспечение по «рекомендации» собеседников, которые представляются сотрудниками банков.

- Не рекомендуется переходить по ссылкам на незнакомые ресурсы, так как с их помощью мошенники пытаются заразить компьютер или телефон вирусом и похитить персональные данные.

- Необходимо применить дополнительные меры безопасности: настроить блокировку экрана телефона, отключить показ содержимого СМС на заблокированном экране, установить пароль на сим-карту.