Происшествия

Удар в спину нанесла сожителю псковичка во время объятий

Мировой суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы города Пскова, обвиняемой в умышленном причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено, женщина приревновала своего сожителя к его бывшей подруге, и «в момент объятий коварно нанесла удар в поясницу мужчине». Это повлекло легкий вред здоровью, говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.