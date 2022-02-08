Происшествия

Более 100 литров алкоголя изъяли псковские полицейские

Полицейские изъяли из незаконного оборота более 100 литров алкогольной продукции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Псковской области

В Пскове полицейские проверили две розничные торговые точки: на улице Советской и на Рижском проспекте. Оба магазина реализовывали горячительное без соблюдения установленных правил: отсутствовала лицензия на продажу, сопроводительные документы, подтверждающие легальность производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 года №171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». А на ряде образцов алкогольной продукции отсутствовала маркировка, предусмотренная законодательством РФ, добавили в пресс-службе.

Аналогичные проверки торговых точек будут продолжены, пообещали в ведомстве.