Происшествия

Житель Пскова избил собутыльника и получил условное заключение

Псковский городской суд огласил приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

10 июля подсудимый был в гостях у своего знакомого. Во время распития спиртного между ними возникли личные неприязненные отношения, в результате чего обвиняемый десять раз ударил потерпевшего кулаками по различным частям тела.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор суда в законную силу пока не вступил.