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Происшествия

Фальшивые деньги обнаружили в магазинах Пскова

14.02.2022 11:19|ПсковКомментариев: 0

Три фальшивые пятитысячные купюры обнаружили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Так, в Пскове 10 февраля при пересчете выручки в магазине на Рижском проспекте нашли купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки.

Еще одну фальшивую пятитысячную банкноту обнаружили в кассе одного из банков областного центра 11 февраля.

Также 12 февраля в магазине на улице Яна Фабрициуса в Пскове изъяли купюру достоинством пять тысяч рублей с признаками подделки.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полицейские рекомендуют работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, - ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - напомнили в УМВД.

Теги: #фальшивки #умвд россии по псковской области #деньги #подделка
Источник: Псковская Лента Новостей
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