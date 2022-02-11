Происшествия

Пожилая печерянка сломала ногу, поскользнувшись у магазина

Пожилая женщина сломала ногу, поскользнувшись у сетевого продовольственного магазина в Печорах. Об этом сообщается в группе «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Жители Печор» в социальной сети «ВКонтакте»

«Товарищи! Не посыпанные песком тропинки. <...> Бабушка сломала ногу в двух местах», - говорится в сообщении местной жительницы.

Инцидент вызвал волну негативных комментариев. «Да, совсем в эту зиму ни за чем следить не хотят: ни за дорогами, ни за тротуарами. Не посыпают, не чистят», - указала печерянка.

«Весь город, как зеркало, - согласилась с ней вторая. - Сплошной каток...»

«Упала, не дойдя до дома 100 метров, на Индустриальной. Разбила оба колена. Каток, кошмар и бардак!» - посетовала еще одна женщина.