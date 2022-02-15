Происшествия

Без вести пропавшую женщину продолжают искать в Псковском районе

Местонахождение пропавшей без вести Луизы Петровой 1941 года рождения устанавливают в Псковском районе. В июне 2018 года она ушла из дома в садоводческом товариществе «Радуга», и до настоящего времени ее не удалось найти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшей: на вид 75-80 лет, рост 162 сантиметра, среднего телосложения, плечи опущены, овальное бледное лицо, зеленые глаза, прямые седые волосы, короткая стрижка.

Женщина была одета в бежево-красную кофту на «молнии», черную кофту на пуговицах, серые брюки, черные туфли, бежевую шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Луизы Петровой, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-873, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.