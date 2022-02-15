Происшествия

Псковские пограничники задержали находящегося в розыске за разбой иностранца

Псковские пограничники задержали гражданина Латвии, находящегося в межгосударственном розыске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Во время контроля на автомобильном пункте пропуска «Бурачки» на выезде из России пограничники установили, что латвиец находится в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176 Уголовного закона Республики Латвии «Разбой». Это деяние считается тяжким.

После всех процедур мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших процессуальных действий.