Происшествия

Псковича задержали за попытку украсть из магазина восемь дезодорантов

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Пскове подозреваемого в краже мужчину. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

18 февраля в 16:58 из магазина на улице Народной поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия, где задержали 30-летнего псковича, который похитил из торгового зала четыре тюбика зубной пасты, два флакона шампуня и восемь дезодорантов. Общая сумма ущерба составила 2 635 рублей.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.