Происшествия

Ввоз немаркированных сигарет вместо макарон пресекли псковские таможенники

Мобильная группа Псковской таможни пресекла ввоз сигарет без специальных российских акцизных марок в фуре, следовавшей из Белоруссии в Санкт-Петербург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Таможенники остановили фуру в Невельском районе Псковской области в рамках контроля. Согласно представленным водителем документам, в машине находились макаронные изделия.

В ходе досмотра выяснилось, что в грузовом отсеке находились коробки с блоками белорусских сигарет без обязательной маркировки и средств идентификации.

Всего таможенники обнаружили 610 тысяч пачек сигарет. Предварительная стоимость незаконно перемещаемых табачных изделий превысила 30,5 миллионов рублей. Товар изъяли, сейчас ведутся проверочные мероприятия.