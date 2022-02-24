Происшествия

Пскович, до смерти забивший знакомого деревянным колом, предстанет перед судом

40-летний пскович предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также в угрозе убийством. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, поздним вечером 1 июня 2021 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, приехал на такси из Пскова в одну из деревень Палкинского района. Схватив возле дома знакомого деревянный кол, который использовался потерпевшим в сельском хозяйстве, он забежал внутрь его жилища, где нанес ему множество ударов в область головы и туловища.

Затем, схватив нож, он подошел к сожительнице потерпевшего, однако увидев проснувшихся малолетних детей последней, спрятал его и спешно покинул место преступления.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в областную больницу, однако спустя двое суток от полученных телесных повреждений скончался.

В настоящее время к предполагаемому злоумышленнику продолжают применяться меры по изоляции от общества, принятые следователем с момента задержания.

В ходе допроса задержанный не смог объяснить свои мотивы преступления, ссылаясь на состояние опьянения. Проведенная в условиях стационара психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.