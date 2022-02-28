Происшествия

Пожилой мужчина сбыл в Великих Луках фальшивую купюру

Фальшивую пятитысячную банкноту выявили в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В финансовом учреждении в городе на Ловати 26 февраля обнаружили купюру номиналом пять тысяч рублей с признаками подделки. По имеющимся данным, она поступила от пожилого великолучанина. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

«Категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать ее вместе с выручкой в банк. В этом случае лицо, сдающее купюру, также совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности», - напомнили в полиции.