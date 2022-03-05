Происшествия

В Себеже возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины

6 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на одной из улиц в Себеже тела 45-летнего местного жителя с ножевыми ранениями туловища. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По предварительным данным, к преступлению причастен сосед потерпевшего, с которым у него сегодня ночью произошел конфликт, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в следственном управлении СК РФ по Псковской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.