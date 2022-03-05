Осколок стартового двигателя упал на землю в псковской деревне Писковичи

Осколок стартового двигателя упал на землю в деревне Писковичи Псковского района в рамках проведения оперативно-тактических учений вечером 8 марта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова
«В результате данного инцидента никто не пострадал. На место выезжали спасательные службы», - отметил глава региона.
Губернатор добавил, что будет проведена проверка случившегося.
Шум в результате данного происшествия был слышен в ЖК «Видный», в деревнях Загорицы и Писковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.