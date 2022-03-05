Происшествия

Осколок стартового двигателя упал на землю в псковской деревне Писковичи

Осколок стартового двигателя упал на землю в деревне Писковичи Псковского района в рамках проведения оперативно-тактических учений вечером 8 марта. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова

«В результате данного инцидента никто не пострадал. На место выезжали спасательные службы», - отметил глава региона.

Губернатор добавил, что будет проведена проверка случившегося.

Шум в результате данного происшествия был слышен в ЖК «Видный», в деревнях Загорицы и Писковичи, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.