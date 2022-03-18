Происшествия

За «снятие любовной порчи» с сына петербурженки осудили псковскую гадалку

Уроженку Псковской области, похитившую у петербурженки крупную сумму денег под видом снятия порчи, приговорили к лишению свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры северной столицы.

Год назад фигурантка сообщила потерпевшей, что на ее сына наложена любовная порча, и предложила свои услуги по ее снятию. Гадалка убедила женщину, что для проведения обряда потребуются деньги. Последняя, поверив, в течение нескольких месяцев перевела мошеннице более 1 млн рублей.

Петербургский суд назначил обвиняемой наказание в виде четырех лет колонии общего режима.