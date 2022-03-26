Происшествия

Великолучанин похитил у девушки сумку со спиртным и попался полиции

Полицейские в Великих Луках установили личность мужчины, подозреваемого в открытом хищении чужого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, 20 марта у дома на проспекте Гагарина неизвестный открыто похитил у 23-летней горожанки сумку, в которой были бутылка спиртного, зарядное устройство от смартфона и другие вещи. После этого он скрылся, а потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении грабежа. Им оказался безработный местный житель 1982 года рождения.

Сейчас возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до семи лет. Проводится расследование, уточняются все обстоятельства произошедшего.