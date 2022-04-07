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Великолучанин предстанет перед судом за убийство соседа в ходе ссоры из-за уборки снега

Мужчина предстанет перед судом в Великолукском районе по обвинению в убийстве соседа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 22 января предполагаемый злоумышленник в ответ на замечание соседа по садоводческому товариществу об уборке снега с дороги взял из дома незарегистрированное охотничье ружье и выстрелил в потерпевшего. С огнестрельным ранением живота пострадавшего госпитализировали, однако на следующий день он скончался.

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В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.