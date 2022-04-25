Происшествия

Житель Куньинского района приютил знакомого, а потом убил

Жителя Куньи признали виновным в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Фото: управление СК РФ по Псковской области

Установлено, что в Куньинском районе 8 июля 2021 года мужчина, находясь дома с сожительницей, поссорился с знакомым, которого незадолго до происшествия приютил у себя. В ходе внезапно возникшего конфликта он схватил нож и ударил соседа четыре раза. От полученных травм он впоследствии скончался.

В настоящее время суд приговорил виновного к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, добавили в комитете.