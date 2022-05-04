Происшествия

Почти 30 человек погибли при пожарах в Псковской области в 2022 году

1 638 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за 4 месяца 2022 года. Они нанесли прямой материальный ущерб в размере 246 млн 515 тысяч рублей. Погибли при этих пожарах 28 человек, 17 человек получили травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 1374 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 116 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 86 случаев;

поджоги – 29 случаев;

на транспорте – 21 случай;

иные – 12 случаев.

В городах и райцентрах области за указанный период зарегистрировали 548 пожаров, прямой материальный ущерб - 239 млн 254 тысяч рублей. Погибли 6 человек, из них один был в нетрезвом виде. В сельской местности зафиксировали 1 090 пожаров, материальный ущерб от них составил 7 млн 261 тысячу рублей. При пожарах погибли 22 человека, из них четверо были в состоянии опьянения. За 4 месяца в жилом секторе зарегистрировали 263 пожара с прямым материальным ущербом в размере 8 млн 501 тысяча рублей, погибли 27 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе стали:

неосторожное обращение с огнем – 58 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 96 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 80 случаев;

поджоги – 20 случаев;

на транспорте – 5 случаев;

иные – 4 случая.

Огонь за 4 месяца уничтожил на территории Псковской области 73 строения, 11672,46 квадратных метров площадей, 8 единиц автотранспорта. Удалось спасти 204 человека, материальные ценности на сумму 40 млн 460 тысяч рублей, 416 строений, 5 единиц автотранспорта.

Из числа погибших девять человек были пенсионерами, 14 не имели определенного рода деятельности, двое были рабочими, трое - инвалидами.