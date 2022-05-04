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Происшествия

Груду костей нашли в псковском лесу

09.05.2022 18:15|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области наткнулись на останки скота в лесу в районе деревень Паничьи Горки и Ерусалимка. Запись об этом размещена в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«В лесу, недалеко от дороги наткнулись на скотомогильник», - написала подписчица группы.

Она также добавила, что прошлой осенью этого не было. «Кто-то видимо "очень умный" понадеялся, что никто на это не наткнется», - отметила женщина.

Участники группы в комментариях заметили, что обычно предприятия перерабатывают кости.

Теги: #псковский район #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
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