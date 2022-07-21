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Уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений рассмотрел псковский суд

Псковский районный суд рассмотрел уголовное дело о 235 эпизодах наркопреступлений на территории региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов области.

Двое мужчин сбывали наркотические средства с использованием Интернета в крупном размере. Они делали «закладки».

В судебном заседании один из них не признал свою вину, другой - признал ее частично.

«Изучив материалы уголовного дела, суд пришел к выводу о том, что все инкриминируемые подсудимым деяния охватывались единым умыслом, были направлены на достижение единой цели, в связи с чем подсудимые признаны виновными в совершении одного длящегося преступления», - говорится в сообщении.

Одного из мужчин лишили свободы на срок 8 лет, второго (по совокупности с ранее постановленным в отношении него приговором) – на 10 лет 1 месяц. Отбывать наказание предстоит в колонии строгого режима.