Происшествия

«Здравствуйте, это банк..»

Жители Псковской области практически ежедневно расстаются со своими накоплениями, доверившись позвонившему «работнику банка» или «правоохранителю». Введённые в заблуждение пенсионеры, школьники и неравнодушные люди отдают огромное количество денег мошенникам. А кто-то не единожды сидит на этой финансово-мошеннической игле. Раскрываются ли данные преступления? Кто говорит с потерпевшим на том конце «провода»? Сколько денег обманутые псковичи отдают мошенникам? Что делать, если позвонил «работник банка»? Ответы на эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей предоставила следователь направления по организации расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина.

Ксения Ёлгина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Какое количество мошенничеств зарегистрировано в регионе в этом году? Каков их удельный вес в общем массиве преступлений?

- За истекший период 2022 года на территории Псковской области зарегистрировано 966 сообщений о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 23 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них раскрыто 236, что на 74 больше прошлогоднего показателя. Удельный вес рассматриваемой категории преступлений от общего числа составил 16,2%.

Псковская область находится на втором месте в России по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений данной категории, а также на втором месте по раскрываемости преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации – 51,4%.

- Какие самые популярные виды мошенничеств? На что чаще всего «клюют» жители области?

- Среди самых популярных видов хищений по-прежнему остаются звонки на мобильные телефоны, когда при разговоре злоумышленник представляется сотрудником банка, а в 2022 году широко распространились звонки с использованием роботизированных систем, при которых производится запись голоса, в частности, ответа «ДА», на задаваемый вопрос. Также стоит отметить такой способ совершения мошенничества, как одобрение кредита, последующее снятие потерпевшей стороной денежных средств и их перевод сторонним лицам «на безопасный счет» с использованием терминалов оплаты/банкоматов. Продолжается совершение хищений на различных торговых площадках, при которых потерпевший «переходит» по ссылке, направленной злоумышленником, и вводит банковские реквизиты.

Также произошел «бум» по способу, когда злоумышленник представляется сотрудником органов внутренних дел и сообщает, что кто-то из членов семьи попал в ДТП и находится в реанимации. Стоит отметить, что в данном случае звонки совершаются на стационарные телефоны и, как правило, потерпевшими становятся граждане преклонного возраста.

- Какова общая сумма ущерба, причиненного мошенниками жителям Псковской области с начала 2022 года? Есть ли среди потерпевших рекордсмен по объему ущерба?

- Суммы ущербов по преступлениям данной категории могут варьироваться от 45 рублей до нескольких миллионов, все зависит от способа совершения. Динамика постоянно увеличивается, и если раньше мы говорили о нескольких десятках миллионов, то сейчас счет идет на сотни.

Преступления с самыми крупными ущербами также имеют место быть и в этом году, а именно, «торги на фондовых рынках, биржах…» и тому подобные, за счет длительности. «Рекорд» поставлен в прошлом году, как по сумме ущерба, так и по длительности совершения преступления - за пять лет преступник завладел денежными средствами на общую сумму 8 млн 391 тысяча рублей.

- Бытует мнение, что вернуть украденные дистанционным мошенником деньги нереально. Это так? Какова раскрываемость дистанционных мошенничеств? Сколько раскрыто в этом году? Этот процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

- Что касается раскрытия таких преступлений, то это достаточно длительный процесс, так как общение и передача денежных средств злоумышленника и потерпевшей стороны, как правило, происходит дистанционно, с использованием какого-либо оборудования и программного обеспечения, к примеру, мессенджеров. Соответственно, предоставление информации со стороны кредитных учреждений и от операторов связи – это достаточно длительный процесс, так как денежные средства «выводятся» или обналичиваются со счета преступника за считанные минуты.

Из положительных моментов в 2022 году стоит отметить направление в марте уголовного дела в отношении Е. С. Буюкли, жителя города Пскова, совершившего 39 эпизодов преступной деятельности, путем размещения объявлений на сайте торговой площадки о продаже различной мелкой техники, в отношении граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации.

В апреле 2022 года раскрыта серия преступлений, по которой установлена причастность Е. И. Блинова и А. С. Васильева, М. А. Федорова (являются жителями разных субъектов Российской Федерации), совершивших на территории Псковской области шесть преступлений под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в ДТП. Сумма ущерба - более одного миллиона рублей.

В мае 2022 года раскрыта серия преступлений, по которой установлена причастность Д. Д. Яцулы, прибывшего из Москвы, совершившего на территории Пскова три преступления под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в ДТП.

- С какими сложностями приходится сталкиваться при установлении виновного лица?

- Основное – это огромные сроки поступления ответов от банковских организаций.

Объясню на примере, когда злоумышленник представляется сотрудником банка и предлагает потерпевшему перевести деньги на безопасный расчетный счет. Звонок, как правило, поступает с префиксов +495, +499. В этом случае происходит подмена номера с помощью программного обеспечения и специального оборудования. До потерпевшего номер доходит в измененном виде. И чтобы установить конечное оборудование, место, из которого звонил злоумышленник, необходимо направить несколько запросов или судебных решений, потому что преобразование номера может идти в нескольких точках. А эти точки расположены в разных городах России или за рубежом.

- Как быстро люди понимают, что их обманули и обрашаются в полицию за помощью?

- У людей осознание того, что в отношении них произошло преступление, происходит по-разному. Некоторые изначально понимают, что звонит мошенник, и ради интереса продолжают общаться, другие в процессе общения осознают угрозу со стороны звонящего и сразу же прекращают такое общение. Есть люди, которые на протяжении нескольких дней кладут денежные средства по указанным злоумышленником реквизитам и только потом, когда общение прекращается, понимают, что все действия были направлены на изъятие денежных средств. В индивидуальных случаях проходят годы.

- Полиция проводит усиленную профилактическую работу, чтобы граждане не переводили деньги мошенникам. Тем не менее такие факты регулярно случаются. Почему? Потерпевшими становится даже молодые люди. Кто наиболее подвержен влиянию со стороны мошенника?

- Дать описание типичной жертвы мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий невозможно, так как попасть на уловку мошенника может абсолютно каждый человек, вне зависимости от возраста, образования, социального статуса и профессии.

У людей есть страх потерять накопленные денежные средства или же опасение, что будут оформлены какие-то кредитные обязательства. Такой фактор, как возможное безденежье, очень влияет на людей.

- Откуда мошенники получают персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона и банковского счета? Как обезопасить себя от того, чтобы твои данные не узнали?

- Утечки данных в настоящее время происходят на различных сайтах и в мессенджерах. Раньше и в метро продавались диски и дискеты с личными данными.

- Как распознать, что звонят мошенники? Кем чаще всего они представляются и что просят сделать? Как разоблачить мошенника и не поддаться на уловки?

- Разоблачение мошенника… Не стоит этого делать в принципе. Не нужно разговаривать ни с кем, в том числе с роботом, если этот звонок входящий на ваш телефон. Повесьте трубку и перезвоните на номер телефона, указанный на обратной стороне банковской карты, тогда будете уверены, что с вами общается действительно сотрудник банка.

Нужно помнить, что из банков звонят только в том случае, когда предлагают кредиты. Но они никогда не предлагают спасти ваши деньги. А если говорят о том, что ваши родственники попали в беду, перезвоните родным.

- Каков типичный портрет телефонного мошенника? Это граждане, содержащиеся в местах лишения свободы, или те, кто не имел криминального прошлого? Может быть, это какие-то хакеры или просто очень умные школьники, которые хотят легко заработать?

- Данные преступления однозначно совершают не школьники. Те, кто являются «звонарями, курьерами, обнальщиками, дропами…» - это слой населения, нуждающийся в деньгах, но решающий заработать быстро, без оформления трудовых отношений, люди, у которых отсутствует порядочность, она не привита с детства. «Дропы» предоставляют свои личные данные, и на них оформляется карта, либо они оформляют карту и передают ее другим лицам для обналичивания. Есть «звонари», которые занимаются обзвоном. Организаторы – это мозг огромной преступной паутины, о них никто никогда из исполнителей не будет знать никакой информации, они обезличены благодаря развитию техники и программ.

«Дропы» не находятся в местах лишения свободы, а «звонари» могут находиться в колониях. «Обзвонщики» также могут быть и работниками преступных колл-центров. Как правило, звонки поступают из северной части страны, где сосредоточено наибольшее количество мест лишения свободы. Деньги, в основном, уходят за рубеж.

Беседовала Дарья Давыдова