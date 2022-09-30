Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
озера, рыбалка, путешествия
Электронная транспортная накладная
Показания счетчиков на даче
Господин Рейтингомер
Кибербуллинг и дети
изменения в комитете по ЖКХ
Формула счастливой семьи
магнит на электросчетчике
чем занять непоседу?
Топ клиник Пскова
Защита от мошенников
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Происшествия 30.09.2022 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 30.09.2022 14:590 Локнянского пенсионера оштрафовали за продажу опасного для жизни алкоголя 30.09.2022 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 30.09.2022 13:510 Воспитатель детсада ударила мальчика головой об унитаз 30.09.2022 11:390 «Здравствуйте, это банк..» 30.09.2022 10:510 Великолукского убийцу задержали по подозрению в грабеже
 
 
 
Самое популярное 26.09.2022 09:270 Главу призывной комиссии расстреляли в военкомате Иркутской области. ВИДЕО 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 23.09.2022 13:520 Очередь из получивших повестку псковичей собралась у военкомата. ФОТО 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Здравствуйте, это банк..»

30.09.2022 11:39|ПсковКомментариев: 0

Жители Псковской области практически ежедневно расстаются со своими накоплениями, доверившись позвонившему «работнику банка» или «правоохранителю». Введённые в заблуждение пенсионеры, школьники и неравнодушные люди отдают огромное количество денег мошенникам. А кто-то не единожды сидит на этой финансово-мошеннической игле. Раскрываются ли данные преступления? Кто говорит с потерпевшим на том конце «провода»? Сколько денег обманутые псковичи отдают мошенникам? Что делать, если позвонил «работник банка»? Ответы на эти и другие вопросы Псковской Ленте Новостей предоставила следователь направления по организации расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий СУ УМВД России по Псковской области Ксения Ёлгина.

 

 

Ксения Ёлгина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

- Какое количество мошенничеств зарегистрировано в регионе в этом году? Каков их удельный вес в общем массиве преступлений?

- За истекший период 2022 года на территории Псковской области зарегистрировано 966 сообщений о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, что на 23 единицы больше, чем за аналогичный период прошлого года, из них раскрыто 236, что на 74 больше прошлогоднего показателя. Удельный вес рассматриваемой категории преступлений от общего числа составил 16,2%.

Псковская область находится на втором месте в России по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений данной категории, а также на втором месте по раскрываемости преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации – 51,4%.

- Какие самые популярные виды мошенничеств? На что чаще всего «клюют» жители области?

- Среди самых популярных видов хищений по-прежнему остаются звонки на мобильные телефоны, когда при разговоре злоумышленник представляется сотрудником банка, а в 2022 году широко распространились звонки с использованием роботизированных систем, при которых производится запись голоса, в частности, ответа «ДА», на задаваемый вопрос. Также стоит отметить такой способ совершения мошенничества, как одобрение кредита, последующее снятие потерпевшей стороной денежных средств и их перевод сторонним лицам «на безопасный счет» с использованием терминалов оплаты/банкоматов. Продолжается совершение хищений на различных торговых площадках, при которых потерпевший «переходит» по ссылке, направленной злоумышленником, и вводит банковские реквизиты.

Также произошел «бум» по способу, когда злоумышленник представляется сотрудником органов внутренних дел и сообщает, что кто-то из членов семьи попал в ДТП и находится в реанимации. Стоит отметить, что в данном случае звонки совершаются на стационарные телефоны и, как правило, потерпевшими становятся граждане преклонного возраста.

- Какова общая сумма ущерба, причиненного мошенниками жителям Псковской области с начала 2022 года? Есть ли среди потерпевших рекордсмен по объему ущерба?

- Суммы ущербов по преступлениям данной категории могут варьироваться от 45 рублей до нескольких миллионов, все зависит от способа совершения. Динамика постоянно увеличивается, и если раньше мы говорили о нескольких десятках миллионов, то сейчас счет идет на сотни.

Преступления с самыми крупными ущербами также имеют место быть и в этом году, а именно, «торги на фондовых рынках, биржах…» и тому подобные, за счет длительности. «Рекорд» поставлен в прошлом году, как по сумме ущерба, так и по длительности совершения преступления - за пять лет преступник завладел денежными средствами на общую сумму 8 млн 391 тысяча рублей.

- Бытует мнение, что вернуть украденные дистанционным мошенником деньги нереально. Это так? Какова раскрываемость дистанционных мошенничеств? Сколько раскрыто в этом году? Этот процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

- Что касается раскрытия таких преступлений, то это достаточно длительный процесс, так как общение и передача денежных средств злоумышленника и потерпевшей стороны, как правило, происходит дистанционно, с использованием какого-либо оборудования и программного обеспечения, к примеру, мессенджеров. Соответственно, предоставление информации со стороны кредитных учреждений и от операторов связи – это достаточно длительный процесс, так как денежные средства «выводятся» или обналичиваются со счета преступника за считанные минуты.

Из положительных моментов в 2022 году стоит отметить направление в марте уголовного дела в отношении Е. С. Буюкли, жителя города Пскова, совершившего 39 эпизодов преступной деятельности, путем размещения объявлений на сайте торговой площадки о продаже различной мелкой техники, в отношении граждан, проживающих в различных субъектах Российской Федерации.

В апреле 2022 года раскрыта серия преступлений, по которой установлена причастность Е. И. Блинова и А. С. Васильева, М. А. Федорова (являются жителями разных субъектов Российской Федерации), совершивших на территории Псковской области шесть преступлений под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в ДТП. Сумма ущерба - более одного миллиона рублей.

В мае 2022 года раскрыта серия преступлений, по которой установлена причастность Д. Д. Яцулы, прибывшего из Москвы, совершившего на территории Пскова три преступления под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в ДТП.

- С какими сложностями приходится сталкиваться при установлении виновного лица?

- Основное – это огромные сроки поступления ответов от банковских организаций.

Объясню на примере, когда злоумышленник представляется сотрудником банка и предлагает потерпевшему перевести деньги на безопасный расчетный счет. Звонок, как правило, поступает с префиксов +495, +499. В этом случае происходит подмена номера с помощью программного обеспечения и специального оборудования. До потерпевшего номер доходит в измененном виде. И чтобы установить конечное оборудование, место, из которого звонил злоумышленник, необходимо направить несколько запросов или судебных решений, потому что преобразование номера может идти в нескольких точках. А эти точки расположены в разных городах России или за рубежом.

- Как быстро люди понимают, что их обманули и обрашаются в полицию за помощью?

- У людей осознание того, что в отношении них произошло преступление, происходит по-разному. Некоторые изначально понимают, что звонит мошенник, и ради интереса продолжают общаться, другие в процессе общения осознают угрозу со стороны звонящего и сразу же прекращают такое общение. Есть люди, которые на протяжении нескольких дней кладут денежные средства по указанным злоумышленником реквизитам и только потом, когда общение прекращается, понимают, что все действия были направлены на изъятие денежных средств. В индивидуальных случаях проходят годы.

- Полиция проводит усиленную профилактическую работу, чтобы граждане не переводили деньги мошенникам. Тем не менее такие факты регулярно случаются. Почему? Потерпевшими становится даже молодые люди. Кто наиболее подвержен влиянию со стороны мошенника?

- Дать описание типичной жертвы мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий невозможно, так как попасть на уловку мошенника может абсолютно каждый человек, вне зависимости от возраста, образования, социального статуса и профессии.

У людей есть страх потерять накопленные денежные средства или же опасение, что будут оформлены какие-то кредитные обязательства. Такой фактор, как возможное безденежье, очень влияет на людей.

- Откуда мошенники получают персональные данные: фамилию, имя, отчество, номер телефона и банковского счета? Как обезопасить себя от того, чтобы твои данные не узнали?

- Утечки данных в настоящее время происходят на различных сайтах и в мессенджерах. Раньше и в метро продавались диски и дискеты с личными данными.

- Как распознать, что звонят мошенники? Кем чаще всего они представляются и что просят сделать? Как разоблачить мошенника и не поддаться на уловки?

- Разоблачение мошенника… Не стоит этого делать в принципе. Не нужно разговаривать ни с кем, в том числе с роботом, если этот звонок входящий на ваш телефон. Повесьте трубку и перезвоните на номер телефона, указанный на обратной стороне банковской карты, тогда будете уверены, что с вами общается действительно сотрудник банка.

Нужно помнить, что из банков звонят только в том случае, когда предлагают кредиты. Но они никогда не предлагают спасти ваши деньги. А если говорят о том, что ваши родственники попали в беду, перезвоните родным.

- Каков типичный портрет телефонного мошенника? Это граждане, содержащиеся в местах лишения свободы, или те, кто не имел криминального прошлого? Может быть, это какие-то хакеры или просто очень умные школьники, которые хотят легко заработать?

- Данные преступления однозначно совершают не школьники. Те, кто являются «звонарями, курьерами, обнальщиками, дропами…» - это слой населения, нуждающийся в деньгах, но решающий заработать быстро, без оформления трудовых отношений, люди, у которых отсутствует порядочность, она не привита с детства. «Дропы» предоставляют свои личные данные, и на них оформляется карта, либо они оформляют карту и передают ее другим лицам для обналичивания. Есть «звонари», которые занимаются обзвоном. Организаторы – это мозг огромной преступной паутины, о них никто никогда из исполнителей не будет знать никакой информации, они обезличены благодаря развитию техники и программ.

«Дропы» не находятся в местах лишения свободы, а «звонари» могут находиться в колониях. «Обзвонщики» также могут быть и работниками преступных колл-центров. Как правило, звонки поступают из северной части страны, где сосредоточено наибольшее количество мест лишения свободы. Деньги, в основном, уходят за рубеж.

Беседовала Дарья Давыдова 

Теги: #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сталкивались ли вы с нарушениями со стороны военкоматов при частичной мобилизации?
В опросе приняло участие 229 человек
30.09.2022, 15:440 «Не вляпайтесь»: на участке улицы Конной в Пскове пролили швы 30.09.2022, 15:390 Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров 30.09.2022, 15:320 Не выходить в плавание без сигнальных огней посоветовали владельцам маломерных судов в Псковской области 30.09.2022, 15:290 Каждого третьего жителя многоквартирного дома в Пскове раздражают соседи - опрос
30.09.2022, 15:260 Псковичи предупреждают о трудностях при проезде к Печорам 30.09.2022, 15:170 14 ответов на вопросы псковичей об ошибках в ходе мобилизации 30.09.2022, 15:140 Как правильно использовать Интернет при подготовке домашнего задания, рассказал псковский учитель 30.09.2022, 15:090 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроекте, культурном календаре и псковских муралах. ВИДЕО
30.09.2022, 15:070 В рубель: Осенняя финансовая хандра или хроническая потребительская депрессия? 30.09.2022, 14:590 Локнянского пенсионера оштрафовали за продажу опасного для жизни алкоголя 30.09.2022, 14:550 Лису заметили в псковском Дендропарке. ВИДЕО 30.09.2022, 14:440 Первые муралы в виде картин художников в Пскове могут появиться через пять дней
30.09.2022, 14:340 Производство молока в Псковской области увеличилось на 2% 30.09.2022, 14:210 Аэропорт Калининграда введет режим открытого неба 30.09.2022, 14:190 Максимальный размер декретных выплат в 2023 году вырастет до 383 тысяч - Минтруд 30.09.2022, 14:170 Минимум три новых мобильных автоклуба появятся в Псковской области
30.09.2022, 14:130 Пскович потерял зрение после драки с собутыльником 30.09.2022, 14:070 Бизнес-сообщество попросило расширить категории граждан для отсрочки от призыва 30.09.2022, 13:560 Стиль, порядок, развлечения 30.09.2022, 13:530 Территории ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года - Песков
30.09.2022, 13:510 Воспитатель детсада ударила мальчика головой об унитаз 30.09.2022, 13:480 «Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве. ВИДЕО 30.09.2022, 13:461 Анна Кузыченко покинула пост главы управления образования администрации Пскова 30.09.2022, 13:340 Новый федеральный детский центр отдыха построят в Псковской области
30.09.2022, 13:201 Старинную вывеску сняли в центре Пскова 30.09.2022, 13:090 Псковичам объяснили, как передать показания теплосчётчиков  30.09.2022, 13:070 Суд зарегистрировал первый в Петербурге иск об отмене мобилизационной повестки 30.09.2022, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Ольгой Тимофеевой
30.09.2022, 13:010 Назальной вакцины от COVID-19 в Псковской области пока нет - облздрав 30.09.2022, 12:590 Почти 60 тысяч россиян въехали в Финляндию с начала частичной мобилизации 30.09.2022, 12:520 Пожароопасный сезон в Псковской области завершится 3 октября 30.09.2022, 12:450 Комиссию для проведения конкурса на замещение должности главы Пскова создадут 4 октября
30.09.2022, 12:310 «Подстрочник»: Ольга Тимофеева о нацпроекте, культурном календаре и псковских муралах 30.09.2022, 12:260 Почти 170 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 30.09.2022, 12:130 В облздраве объяснили продажу ФАПа в новосокольнической деревне 30.09.2022, 12:092 Патриарх Кирилл заразился коронавирусом
30.09.2022, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры» 30.09.2022, 12:010 Бизнес-ланчи псковских кафе и ресторанов: предложения на 30 сентября 30.09.2022, 11:531 Названы наиболее дефицитные специалисты в псковском здравоохранении 30.09.2022, 11:430 Первая школа критики поэзии откроется в Пушкинских Горах
30.09.2022, 11:390 «Здравствуйте, это банк..» 30.09.2022, 11:350 Дмитрий Месхиев выпускает продолжение спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» 30.09.2022, 11:300 Лучшего начальника караула Псковской области выбрали в УФСИН 30.09.2022, 11:144 Псковская инфекционка сократила штат из-за спада заболеваемости COVID-19
30.09.2022, 11:070 «Хайпожоры»: Мобилизация, «Великая пробка» и дресс-код в правительстве 30.09.2022, 10:510 Великолукского убийцу задержали по подозрению в грабеже 30.09.2022, 10:420 Может ли повестка направляться по месту работы, ответили эксперты 30.09.2022, 10:410 Дедовичских депутатов привлекли к ответственности за занижение доходов в декларациях
30.09.2022, 10:400 Более 2,5 тысячи зрителей побывало в «Михайловском» на гастролях театра Владимира Рецептера 30.09.2022, 10:380 Выпущенного «Птичьим двориком» лебедя убили из пневматического оружия 30.09.2022, 10:360 День памяти святых мучениц отмечают православные 30.09.2022, 10:170 Как должна оплачиваться сверхурочная работа, рассказал эксперт
30.09.2022, 10:050 Водитель и пассажир пострадали в результате съезда автомобиля в Псковской области 30.09.2022, 09:550 Потерявшийся пенсионер смог самостоятельно выйти из псковского леса 30.09.2022, 09:450 Российские врачи перечислили отличия сердечной боли от невралгии 30.09.2022, 09:440 Путин потребовал разобраться с ошибками при мобилизации детально и основательно
30.09.2022, 09:300 Пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Великих Луках 30.09.2022, 09:150 Банки РФ ужесточают условия кредитования мужчин призывного возраста 30.09.2022, 09:000 Монтаж пола выполнили в алтаре церкви святой Варвары в Печорах 30.09.2022, 08:500 Мобилизованным должникам дали ответ на актуальный вопрос
30.09.2022, 08:470 Автомобиль загорелся в Великих Луках из-за неисправности детали 30.09.2022, 08:300 День Интернета отмечают в России 30 сентября 30.09.2022, 08:100 Стало известно, какую медпомощь россияне смогут получить бесплатно 30.09.2022, 07:520 Эксперты зафиксировали новую волну пропаганды суицида в Telegram
30.09.2022, 07:350 Автор детских страшилок в Пскове рассказала о пользе пугающих историй 30.09.2022, 07:170 У россиян стали красть деньги под предлогом перевода выплат по мобилизации 30.09.2022, 06:590 Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей 29.09.2022, 23:001 Литературные вечера прошли в исправительных учреждениях Псковской области
29.09.2022, 22:400 Учебно-методические сборы с сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних прошли в Пскове 29.09.2022, 22:200 Псковичей приглашают на концерт камерной музыки «Народные мотивы и авторские замыслы» 29.09.2022, 22:000 Осенние работы провели в лесных питомниках Псковской области 29.09.2022, 21:402 Псковичи стали чаще пользоваться Интернетом по сравнению с 2020 годом
29.09.2022, 21:005 Фонд капремонта предлагает псковичам получать квитанции электронно 29.09.2022, 20:400 Псковичам напомнили о риске столкнуться с мошенниками при оплате долгов 29.09.2022, 20:200 Перспективные программы развития и поддержки детей с нарушениями здоровья обсудили в Пскове 29.09.2022, 20:001 Несколько дорог отремонтировали в деревнях Псковского района
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru