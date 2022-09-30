Происшествия

В Печорах 38-летнего мужчину осудили за покупку наркотиков

38-летнего жителя города Печоры привлекли к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение наркотического средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

10 марта мужчина при помощи мобильного телефона посредством переписки на сайте договорился с неизвестным о покупке наркотического средства, являющегося производным N-метилэфедрона, массой 1,3 грамма. После оплаты он получил фотографии с указанием местонахождения «закладки», а после поднял ее из земли.

11 марта в ходе личного досмотра мужчины наркотик обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Уголовное дело рассмотрел Печорский районный суд. С учетом позиции прокурора подсудимого признали виновным и назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.