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Находящегося в розыске украинца задержали на границе РФ в Пыталовском районе

04.10.2022 10:22|ПсковКомментариев: 1

Гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске, задержали в пункте пропуска Лудонка в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

При прохождении пограничного контроля на въезд в Российскую Федерацию пограничники выявили мужчину 1985 года рождения, который разыскивается российскими правоохранительными органами за совершение преступлений, предусмотренных частью первой статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», частью первой статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

«После проведения всех необходимых проверочных мероприятий иностранец в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, передан сотрудникам отделения МВД России по Пыталовскому району», - прокомментировали в ведомстве.
Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области #Украина #граница
Источник: Псковская Лента Новостей
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