Происшествия

Находящегося в розыске украинца задержали на границе РФ в Пыталовском районе

Гражданина Украины, находящегося в федеральном розыске, задержали в пункте пропуска Лудонка в Пыталовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

При прохождении пограничного контроля на въезд в Российскую Федерацию пограничники выявили мужчину 1985 года рождения, который разыскивается российскими правоохранительными органами за совершение преступлений, предусмотренных частью первой статьи 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», частью первой статьи 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» УК РФ.