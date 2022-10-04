Происшествия

Домашний скот и птицу удалось спасти от пожара в порховской деревне

Домашний скот и птицу удалось спасти от пожара в деревне Требеха Порховского района 4 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 16.30 дежурному МЧС поступило сообщение о пожаре. В жилом доме на кухне огонь повредил пол под отопительной печью.

По предварительной информации, причина – неисправность печного отопления.

Удалось спасти жилой дом, хозпостройку, семь единиц мелкого рогатого скота, двух свиней, четырех домашних птиц.

А в 1.47 на улице Кооперативной в Опочке горела хопостройка. Она выгорела изнутри, огонь уничтожил кровлю. Причина – короткое замыкание электропроводки. Пожарным удалось спасти от огня жилой дом.