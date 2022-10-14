Происшествия

В жестоком убийстве малолетней россиянки подозревают ее несовершеннолетнюю сестру

В убийстве 10-летней девочки из Саратова подозревают ее 14-летнюю сестру. Об этом сообщается в Telrgram-канале «Следком».

Мать девочек вернулась с работы и обнаружила тело 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и ожогами. Бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть девочки. Родители сообщили о случившимся в правоохранительные органы.

По подозрению в убийстве ребенка задержали ее 14-летнюю сестру. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В рамках расследования также дадут соответствующую юридическую оценку действиям органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних.