Происшествия

Псковские росгвардейцы изъяли пять единиц оружия за неделю

Сотрудники подразделений Росгвардии по Псковской области изъяли пять единиц оружия в ходе проверок за неделю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Росгвардии.

За последнюю неделю росгвардейцы провели 46 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, выявили 12 административных правонарушений и изъяли пять единиц оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.