Ночью в небе на востоке Псковской области уничтожили украинские дроны

Сегодня ночью в небе на востоке Псковской области вновь нейтрализованы БПЛА противника, сообщил губернатор Михаил Ведерников в Max.

Изображение создано нейросетью

Обломки упали в безлюдной местности в лесном массиве, поэтому повреждений на земле удалось избежать, уточнил глава региона. 

«Вместе с тем хочу вновь напомнить - приближаться к обломкам БПЛА и местам их падения смертельно опасно! Есть подтвержденная информация, что боевые части БПЛА запрограммированы на самоликвидацию после падения, чтобы нанести максимальный урон гражданскому населению и представителям оперативных служб!» - предупредил Михаил Ведерников.

При появлении БПЛА незамедлительно нужно сообщить по телефонам: 112 или 8(8112)72-52-00; проинформировать любого представителя органов власти (сотрудника органов местного самоуправления, представителя полиции, МЧС, региональной противопожарной службы; а также до прибытия представителей оперативных служб организовать дежурство на безопасном расстоянии (вне зоны прямой видимости), чтобы предупредить приближение случайных лиц к месту падения.

Также глава региона напомнил, что съемка и размещение в сетевых ресурсах фото- и видеоинформации о пролетах БПЛА и работе ПВО запрещена. 

«И еще рекомендация, особенно актуальная для жителей отдаленных районов и особенно маленьких населенных пунктов. Информацию о любом происшествии можно доводить до оперативного дежурного автономной некоммерческой организации Псковской области "Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина" (круглосуточный телефон: 8 (8112) 33-15-19). У него же можно уточнить, к какому филиалу "Дружины" территориально относится ваш населенный пункт, и заранее наладить контакт с его руководителем. Наши дружинники на посту круглые сутки и при необходимости всегда придут на помощь!» - заключил губернатор. 

