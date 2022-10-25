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Полицейские вымогали деньги у жителя Печор — ФСБ

Управление ФСБ России по Псковской области пресекло противоправную деятельность сотрудников полиции МО МВД России «Печорский», вымогавших 250 000 рублей у жителя Печор. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Полицейские вымогали деньги под предлогом не привлечения печерянина к уголовной ответственности за совершенное преступление, уточнили в ведомстве.

Печорский районный суд признал фигурантов виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо организаций с применением насилия, оружия или специальных средств) и пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Одному из преступников назначили наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет, а также штрафом 1 млн рублей, его сообщнику в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор вступил в законную силу, добавили в ведомстве.