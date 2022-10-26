Происшествия

Жители Южной Азии пытались незаконно пересечь границу через красногородский лес

Попытку незаконного пересечения государственной границы России двумя иностранцами пресекли в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Красногородском районе пограничники выявили и задержали двух жителей Южной Азии, направлявшихся по лесу в сторону границы. Нарушителей обнаружили местные жители. Как выяснилось, молодые люди планировали незаконно проникнуть в Латвийскую Республику.

Решением Пыталовского районного суда нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов и выдворения с территории России.