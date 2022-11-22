Происшествия

Детоубийцу из российского региона приговорили к пожизненному заключению

Судебная коллегия изменила первоначальный приговор пензенцу, в 2008 году убившему 12-летнюю девочку на пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Убийство ребёнка произошло в 2008 году. Пьяный 23-летний пензенец забил ребёнка камнем до смерти и ограбил его. Тогда пензенский областной суд приговорил детоубийцу к 17 годам лишения свободы. То есть, после 2025 года он должен был выйти на свободу, сообщает RuNews24.

Прокуратура обжаловала приговор в вышестоящей судебной инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам четвертого апелляционного суда удовлетворила апелляцию прокурора и изменила приговор на пожизненное заключение с отбыванием наказания в колонии особого режима.