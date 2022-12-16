Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Господин Рейтингомер
лонгрид кушать подано
Есть работа
Лайфхаки по зарплатной карте
Новогодняя акция на Geely
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новая «Пчёлка» в Пскове
проект бюджета Пскова
Газ в быту
«Псковэнергосбыт» о «долгах» в счёте
рост тарифов
новое в недвижимости
борьба с наледью
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
FAQ передача показаний
 
 
 
ещё Происшествия 16.12.2022 10:311 Штраф заплатит дальнобойщик-иностранец за убийство по неосторожности в Себеже 16.12.2022 13:140 Стружанин ударил знакомого косой и попал в психиатрический стационар 16.12.2022 11:490 Острович приехал в Псков за наркотиками и попался полиции 16.12.2022 10:311 Штраф заплатит дальнобойщик-иностранец за убийство по неосторожности в Себеже 16.12.2022 08:250 Жилой дом сгорел в псковской деревне из-за неисправной электропроводки 15.12.2022 20:360 Пьяный мужчина ограбил магазин в Стругокрасненском районе
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 15.12.2022 17:274 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей-2022. Итоги проекта 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении 14.12.2022 16:357 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Стружанин ударил знакомого косой и попал в психиатрический стационар

16.12.2022 13:14|ПсковКомментариев: 0

К жителю Стругокрасненского района применили меры медицинского характера за нападение на знакомого с косой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

Подсудимый, будучи в состоянии невменяемости, возле автобусной остановки в деревне Щир Стругокрасненского района во время словесного конфликта с потерпевшим несколько раз ударил его ручной косой, причинив мужчине лёгкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное преследование в отношении нарушителя закона и применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление суда вступило в законную силу.

Теги: #Стругокрасненский район #угроза
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 263 человека
16.12.2022, 14:260 Армен Мнацаканян рассказал, почему переехал из Еревана в Псков 16.12.2022, 14:180 Досуг Бухли в псковском подворье. ВИДЕО 16.12.2022, 14:060 Жареный петух, обиженный русский и псковская Англия 16.12.2022, 14:050 Локомотивное депо, баню и жилой дом в Новосокольниках предлагают объединить в общую зону охраны
16.12.2022, 13:590 Псковичке с двойным переломом ноги в травмпункте диагностировали ушиб 16.12.2022, 13:480 Клиенты Tele2 смогут легко и быстро оформить подписки на иностранные сервисы 16.12.2022, 13:420 Из красотки в «огрызок»: ёлку для Великих Лук срубили прямо в деревне, жители негодуют 16.12.2022, 13:390 ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
16.12.2022, 13:310 Вывоз ТКО затруднён в Псковской области из-за последствий снегопада 16.12.2022, 13:210 Армен Мнацаканян признался в своём самом «страшном» хулиганстве, совершенном в детстве 16.12.2022, 13:190 Выставку о единственном в мире памятнике государству открыли в «Михайловском» 16.12.2022, 13:140 Стружанин ударил знакомого косой и попал в психиатрический стационар
16.12.2022, 13:080 Возраст главной новогодней ели в Великих Луках составил около 80 лет 16.12.2022, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Арменом Мнацаканяном 16.12.2022, 12:580 Конференция о роли Конституции в государственно-правовом строительстве прошла в Пскове 16.12.2022, 12:570 Коммунальщики починили мусорный бак в Пскове скотчем. Фото
16.12.2022, 12:561 Псковские профсоюзы помогли работнику образования досрочно выйти на пенсию 16.12.2022, 12:550 В рубель: ИИС чего придумали! 16.12.2022, 12:430 Туман и мороз до 14 градусов ожидаются в Псковской области 17 декабря 16.12.2022, 12:370 Незаконную рекламу алкоголя выявили на фасаде кафе в Пскове
16.12.2022, 12:350 «Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала. ВИДЕО 16.12.2022, 12:320 Мастер-класс по лепке из пластилина для незрячих и слабовидящих прошел в Пскове 16.12.2022, 12:240 Помочь с лекарственным обеспечением попросили жители деревни Глубокое Игоря Дитриха 16.12.2022, 12:210 Угощения к новогоднему столу стали самым популярным подарком у россиян
16.12.2022, 12:160 «Чай втроем»: Армен Мнацаканян о Новом годе, самом «страшном» хулиганстве и жареной мойве 16.12.2022, 12:120 Дед Мороз посетит «Максимус» и «Акваполис» в Пскове 18 декабря 16.12.2022, 12:060 Гимназисты собрали корм для бездомных животных в Великих Луках 16.12.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 декабря
16.12.2022, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг» 16.12.2022, 12:000 Сбер заявил о двукратном увеличении спроса на семейную ипотеку в СЗФО 16.12.2022, 11:570 Эвакуатор и ГИБДД помогли дорожникам убрать снег на улице Западной в Пскове 16.12.2022, 11:502 Часики тикают
16.12.2022, 11:490 Острович приехал в Псков за наркотиками и попался полиции 16.12.2022, 11:460 Ввод жилья в эксплуатацию в Псковской области увеличился на 6% 16.12.2022, 11:440 Судьбу новогодних утренников на фоне введения «дистанционки» обсуждают в Пскове 16.12.2022, 11:430 Участок дороги Подсевы - Славковичи отремонтируют в Порховском районе
16.12.2022, 11:180 «Прессинг»: Как получить ТЭФИ и заведомый провал регионального телеканала 16.12.2022, 11:141 Заслуженный учитель России Иван Моисеев скончался в Пскове 16.12.2022, 11:120 «Добрячить» вместе: как псковские волонтеры помогают особенным детям 16.12.2022, 10:580 Расширенное заседание промышленников, предпринимателей и машиностроителей проходит в Пскове
16.12.2022, 10:530 Каждый второй россиянин получает финансовую поддержку от родных – ВЦИОМ 16.12.2022, 10:400 Сотрудники требуются Псковскому областному центру психиатрии и наркологии 16.12.2022, 10:311 Штраф заплатит дальнобойщик-иностранец за убийство по неосторожности в Себеже 16.12.2022, 10:301 Дача Деда Мороза откроется в Пскове 17 декабря
16.12.2022, 10:140 Услугами самозанятых пользуется каждая пятая компания в Пскове − исследование 16.12.2022, 10:010 Около 300 тысяч человек гостили в отелях Псковской области в этом году 16.12.2022, 09:500 Россия договаривается о безвизовом режиме со странами Персидского залива 16.12.2022, 09:401 Газопровод построили в пыталовском посёлке Белорусский
16.12.2022, 09:324 Прибавочная стоимость врача 16.12.2022, 09:280 ДТП произошло на перекрёстке улиц Льва Толстого и Вокзальной в Пскове 16.12.2022, 09:230 Диетолог назвала продукт для повышения выносливости 16.12.2022, 09:122 Использование пиратских программ попросили разрешить в России
16.12.2022, 09:000 На новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» приглашают псковичей 16.12.2022, 08:510 Учебно-методические сборы прошли в псковском УФСИН 16.12.2022, 08:450 Адресные посылки для мобилизованных принимают в Псковской области 16.12.2022, 08:410 Добывать дельфинов в культурно-просветительских целях хотят запретить
16.12.2022, 08:250 Жилой дом сгорел в псковской деревне из-за неисправной электропроводки 16.12.2022, 08:240 «Это некая жесть»: пскович усомнился в безопасности крыльца городского кафе 16.12.2022, 08:070 На перегруженность отчетностью жалуются почти 60% российских учителей 16.12.2022, 07:500 Исторические фундаменты Лазаревского храма укрепляют в Печорах
16.12.2022, 07:330 Дни неудачника и покорения вершин отмечают 16 декабря 16.12.2022, 07:160 Жители микрорайона Овсище начали готовить основание для заливки катка 16.12.2022, 06:590 Новых автомобилей иностранных брендов в России осталось на месяц продаж 15.12.2022, 22:360 Дистанционное обучение введут в школах Пскова
15.12.2022, 22:000 Сотрудники псковского УФСИН поучаствовали в акции «Стань Дедом Морозом» 15.12.2022, 21:410 Обращения псковичей в ПФР в 2022 году почти в 90% случаев поступали электронно 15.12.2022, 21:230 Уровень заболеваемости гриппом растёт в России — Роспотребнадзор 15.12.2022, 21:171 Псковские единороссы присоединились к акции «Ёлка желаний»
15.12.2022, 21:100 Три человека получили травмы в результате ДТП в Плюсском районе 15.12.2022, 20:590 Михаил Ведерников: Ремонта школ нужно добиваться через федеральные программы 15.12.2022, 20:450 Новогодние инсталляции установили в Детском парке в Пскове. ФОТО 15.12.2022, 20:360 Пьяный мужчина ограбил магазин в Стругокрасненском районе
15.12.2022, 20:180 Губернатор о подземном переходе в Великих Луках: Всё нужно довести до ума 15.12.2022, 20:050 Уролог заявил о связи употребления шоколада с образованием камней в почках 15.12.2022, 20:032 Троицкий мост в Пскове планируют открыть 28 декабря 15.12.2022, 19:460 Михаил Ведерников оценил необходимость укреплять границы области со странами-членами НАТО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru