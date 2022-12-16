Происшествия

Стружанин ударил знакомого косой и попал в психиатрический стационар

К жителю Стругокрасненского района применили меры медицинского характера за нападение на знакомого с косой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Подсудимый, будучи в состоянии невменяемости, возле автобусной остановки в деревне Щир Стругокрасненского района во время словесного конфликта с потерпевшим несколько раз ударил его ручной косой, причинив мужчине лёгкий вред здоровью.

С учётом позиции государственного обвинителя суд прекратил уголовное преследование в отношении нарушителя закона и применил к нему меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа.

Постановление суда вступило в законную силу.