Происшествия

Псковичка решила сыграть на электронной бирже и лишилась 170 тысяч рублей

Псковичка решила сыграть на электронной бирже и лишилась 170 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительнице Пскова позвонил незнакомец. Он представился сотрудником биржевой платформы и предложил собеседнице воспользоваться возможностью получения прибыли в брокерской компании. Женщина решила попытать счастья в игре на электронной бирже. Злоумышленники завладели ее деньгами в сумме около 170 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются.

26 декабря в полицию с заявлением обратилась студентка одного из учебных заведений. Неизвестные взломали страницу знакомой этой девушки в социальной сети и от ее имени попросили одолжить денег. В итоге псковичка лишилась около трех тысяч рублей. Проводится расследование.