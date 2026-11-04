Мужчина в чёрной куртке пропал в Великих Луках

75-летний Виктор Орлов пропал в Великих Луках. 4 ноября мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые с проседью, глаза серые. Был одет, предположительно, в черную куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки и чёрную кепку.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.