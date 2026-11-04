Суд в Пскове продлил арест обвиняемому в мошенничестве под видом сотрудника ФСБ

Псковский городской суд продлил срок содержания под стражей уроженцу Таджикистана, обвиняемому в совершении 7 преступлений по статье 159 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По версии следствия, обвиняемый на протяжении длительного периода времени - с 2021 по 2025 годы, обманывал женщин, представляясь действующим сотрудником ФСБ, склонял их передавать ему денежные средства для выполнения им служебных обязанностей, обещая вернуть в установленные сроки, не имея возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства.

В судебном заседании обвиняемый и его защитник просили изменить меру пресечения на более мягкую.

Суд согласился с доводами органа следствия о том, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, а также оказать давление на потерпевших.

Срок действия меры пресечения в виде заключения под стражу продлен по 1 января 2027 года.