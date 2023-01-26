Происшествия

Пенсионерка попалась на фиктивной регистрации гражданина Армении в Палкинском районе

Нарушение миграционного законодательства выявили в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В декабре минувшего года местная жительница 1964 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Армения. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Как показывает практика, подобный факт в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет», – добавили в ведомстве.