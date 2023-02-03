Происшествия

Жену священника зарезали в парадной в центре Петербурга

В Петербурге в парадной на Коломенской улице зарезали жену священника Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». Полиция задержала подозреваемого в храме.

На Коломенскую улицу, 27, полицию вызвали около половины четвертого дня, сообщает «Фонтанка».

На лестнице между 2 и 3 этажом нашли тело 35-летней местной жительницы. Злоумышленник смертельно ранил ее в грудь.

Оперативно была установлена личность погибшей - она являлась супругой священника Храма Святой Троицы «Кулич и Пасха». В семье двое детей.

Сотрудники уголовного розыска меньше, чем за три часа задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался, по предварительной информации, 27-летний свечник церковной лавки все того же храма.

По одной из версий, мужчина полагал, что его рабочее место в храме может занять жена священника. И решил ее якобы устранить под видом разбойного нападения.

Подозреваемого оперативники «убойного» отдела главка задержали прямо в церкви на проспекте Обуховской обороны, 235.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».