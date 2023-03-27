Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Себеже

Женщина 1958 года рождения погибла при пожаре в Себеже 28 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание в жилом доме на две семьи на улице Челюскинце произошло, предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки на веранде.

В тот же день на улице Малышева в Великих Луках в неэксплуатируемом строении сгорел мусор. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Пожар произошел и на улице Манежной. В жилом доме на две семьи в одной половине дома огонь повредил стену и постельные принадлежности. Предполагается, что возгорание произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти жилой дом.

Жилой дом горел на улице Кирова в поселке Идрица Себежского района. В доме сгорела кровля, выгорел чердак. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Глушь Гдовского района. Предполагается, что возгорание также произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Баню и строящийся дом удалось спасти.

Возгорание в доме №14 на улице Текстильной в Пскове удалось предотвратить до прибытия пожарных. Огонь повредил стеру ванной комнаты. По имеющимся сведениям, пожар случился в результате короткого замыкания электропроводки в ванной комнате.