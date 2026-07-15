Сторож новоржевского предприятия подозревается в угоне трактора

Полицейские установили подозреваемого в угоне трактора «МТЗ-82» с территории сельхозорганизации в деревне Жадрицы Новоржевского муниципального округа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Подозреваемым оказался сторож предприятия, мужчина 1981 года рождения. По версии следствия, находясь в нетрезвом состоянии, он решил воспользоваться техникой, но не справился с управлением. Трактор с техническими повреждениями обнаружен в деревне.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.