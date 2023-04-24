Происшествия

Псковичка перевела «возлюбленному из США» почти 300 тысяч рублей

Уборщица из Псковской области больше полутора лет общалась с «американским спецназовцем» и успела отправить ему почти 300 тысяч рублей. Только стать женой «офицера» не вышло — мужчина оказался мошенником, который вдобавок принимал переводы на российскую карту.

Фото: Telegram-канал Mash

55-летняя женщина поддерживает в чистоте помещения регионального мясокомбината. Полтора года назад она влюбилась в «солдата спецназа ВВС США», который обещал вот-вот приехать в Россию в отпуск из Сирии. Познакомились они в Интернете, сообщает Telegram-канал Mash.

То и дело мужчина просил денег из-за разных напастей. За полтора года он вытянул 293 тысяч рублей на свою российскую карту, наличие которой не смутило женщину.

В долгожданный день встречи мужчину якобы «повязали» в Шереметьево за оружие в багаже. С мольбами о финансовой помощи к женщине обратился «командир военного», тоже в мессенджере. В тот момент она всё поняла, пошла в полицию и написала заявление. Сейчас продолжает общаться с мошенником, чтобы помочь органам его разыскать.