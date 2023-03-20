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Мошенники за полгода украли у российского экс-чиновника 44 миллиона рублей

Мошенники за полгода обманом вытянули из бывшего первого заместителя руководителя аппарата Госдумы Юрия Безверхова более 44 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, пенсионер Юрий Безверхов обратился в полицию с заявлением о краже у него денег с банковского счета. Потерпевший рассказал, что с ноября 2022 по апрель 2023 года он получал звонки через мессенджер от неизвестного, представившегося сотрудником Центробанка, которому сообщал личные данные и коды, в итоге лишившись 44,3 миллиона рублей, ушедших на счета аферистов несколькими переводами.

«Следствием возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления "Кража, совершенная в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК РФ)», - сказал источник и добавил, что ранее Безверхов работал первым заместителем руководителя аппарата Госдумы.

Ранее сообщалось, что 16 миллионов рублей отдели 50 жителей Великих Лук телефонным мошенникам за первые три месяца 2023 года.