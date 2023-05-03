Происшествия

Три лесных пожара потушили в Псковской области за сутки

Три лесных пожара потушили в Псковской области 2 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 17:15 был обнаружен лесной пожар на площади 0,1 га в деревне Прискуха Локнянского района. Через два часа пожар ликвидировали на площади 1 га.

В деревне Кресты Невельского района в 22:00 пожар на площади 0,3 га.

Кроме того, в Больших Житковицах Плюсского района в 20:15 местные жители зафиксировали лесной пожар на площади 0,1 га. В 22:15 пожар ликвидировали на площади 1 га.