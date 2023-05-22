Происшествия

Пскович похитил деньги из кассы кафе, угрожая ножом

Пскович, угрожая ножом, похитил деньги из кассы местного кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову по горячим следам раскрыли разбой. В Пскове вечером 19 мая из кассы кафе на улице Красноармейской неизвестный мужчина под угрозой применения ножа открыто похитил деньги и скрылся. Вскоре его задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый пскович 1993 года рождения.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.