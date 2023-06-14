Происшествия

«Начинающего агронома» обвинили в хранении наркотиков в Псковском районе

40-летнего жителя Пскова обвинили в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре 2022 года пскович на приусадебном участке, расположенном в деревне Купровщина, для собственного употребления вырастил и собрал части растений, в результате чего получил каннабис (марихуану) общей массой 99 граммов.

«Вышеуказанное наркотическое средство начинающий агроном хранил в доме до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками правоохранительных органов», – отметили в ведомстве.

Санкция части 1 статьи 228 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.