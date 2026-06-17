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Полиция задержала семейную пару нелегальных банкиров, обналичивших в Пскове свыше 119 млн рублей

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Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области пресекли противоправную деятельность семейной пары, проживающей в псковской деревне Подосье, уличённой в незаконной банковской деятельности, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении МВД. 

Видео: управление МВД России по Псковской области

По данным оперативников, ключевую роль в криминальном дуэте играла 42-летняя женщина. Используя счета образованных ею и мужем ИП, она помогала организациям легализовывать и выводить незаконные доходы. На своего супруга теневая финансистка возложила обязанности курьера, а также выполнение иных поручений, в частности непосредственно снятие денежных средств со счетов. 

По предварительным данным, за период с января 2024 по февраль 2026 года подозреваемая обеспечила обналичивание через банкоматы Пскова около 119 млн рублей. При этом руководители не менее 10 компаний-клиентов не смогли пояснить правоохранителям суть совершенных с нею финансовых сделок.

За свои услуги злоумышленница удерживала комиссию в 14–15% от суммы каждой операции, заработав таким образом за обозначенный период более 16 млн рублей. 

Супруги были задержаны при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. В отношении них следственным отделом ОП №1 УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ.

В настоящее время фигуранты находятся под домашним арестом. Сотрудники полиции продолжают оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников их противоправной деятельности.

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