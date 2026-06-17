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Огонь уничтожил жилой дом в деревне Ащеркино Бежаницкого округа

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Пожар полностью уничтожил жилой дом в деревне Ащеркино Бежаницкого муниципального округа 16 июня. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения региона всего ликвидировали три техногенных возгорания. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В 18:06 в деревне Ащеркино Бежаницкого муниципального округа огонь повредил кровлю и жилой дом по всей площади. Предположительно, к возгоранию привел аварийный режим работы электрооборудования из-за короткого замыкания. На месте работали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

 

Ранее, в 16:37, в поселке Идрица Себежского муниципального округа огонь уничтожил хозяйственную постройку. Предварительно, пожар возник из-за короткого замыкания. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны, один специалист ведомственной пожарной охраны и три единицы техники. Пожарные спасли четыре гаража, 15 хозяйственных построек и электроподстанцию.

Днем, в 12:14, в Великих Луках на улице Чапаева огонь повредил изнутри по всей площади заброшенное здание. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 10 специалистов МЧС России и три единицы техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает жителям региона следить за состоянием электрооборудования и проводки. Для раннего обнаружения возгорания ведомство рекомендует установить в жилье автономный пожарный извещатель.

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