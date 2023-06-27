Происшествия

Смыв ртути с тротуара на Запсковье сняли на видео

Смыв ртути с тротуара на улице Индустриальной в Пскове сняли на видео. Оно опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и видео здесь и далее: Дмитрий Кириленков / «Жесть по-псковски»

«Утилизация ртути. С глаз долой...» - написал автор видео.

Также он опубликовал новый снимок разлива ртути.

Напомним, разлив ртути случился на улице Индустриальной на участке от улицы Новаторов в сторону микрорайона Паневик (рядом с домами №26 и №28).

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По данному факту организовали проверку, ее контролирует прокуратура Псковской области.