Происшествия

Проверку по факту разлива ртути организовали в Пскове

Прокуратура Псковской области поставила на контроль ход и результаты проведения проверки по факту обнаружения ртути на улице Индустриальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

«ГУ МЧС России по Псковской области организовано надлежащее взаимодействие с УМВД города Пскова, управлением Роспотребнадзора по Псковской области и Единой дежурно-диспетчерской службой города Пскова. В настоящее время ртуть собрана силами ООО "ЭкоПромСервис", произведен смыв с тротуара и прилегающей дороги», - рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что управление Роспотребнадзора по Псковской области организовало выезд специалистов для проведения замеров концентрации ртути в воздухе и почве.