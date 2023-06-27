Происшествия

Разлив ртути случился в Пскове

Ртуть разлилась на тротуаре и проезжей части улицы Индустриальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей 27 июня сообщил очевидец.

«На улице Индустриальной на участке от улицы Новаторов в сторону микрорайона Паневик (рядом с домами №26 и №28) разлилась ртуть. Шарики были на проезжей части и на тротуаре, но на дороге уже все унесли проезжающие машины», - рассказал житель микрорайона Паневик.

Он уточнил, что ртуть разлита на площади около четырех квадратных метров. По словам мужчины, на место выезжали сотрудники МЧС.

В пресс-службе МЧС России по Псковской области корреспонденту ПЛН подтвердили, что такой вызов в ведомство поступал, на место выезжала оперативная группа, однако подтвердить, что на участке разлилась ртуть, ведомство не может. Вопрос передали в Управление городского хозяйства администрации Пскова.